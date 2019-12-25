В парке Сосновка нашли труп мужчины

В соцсетях появился снимок с места происшествия.

Днем в воскресенье, 27 сентября, в петербургском парке "Сосновка" прохожие обнаружили тело мужчины. Фотографии с места происшествия появились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации Piter.tv, погибший мог быть человеком без определенного места жительства. На месте происшествия запечатлены регионального управления Следственного комитета РФ. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали "подозрительную четвёрку" с флагом Третьего рейха и портретом Гитлера.

Фото: vk.com/spb_today