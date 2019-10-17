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В Петербурге задержали "подозрительную четвёрку" с флагом Третьего рейха и портретом Гитлера
Сегодня, 13:52
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге задержали "подозрительную четвёрку" с флагом Третьего рейха и портретом Гитлера

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Молодых людей доставили в участок.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно, что полицейские в Петербурге нашли "подозрительную четвёрку" с флагом Третьего рейха и портретом Гитлера. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, у задержанных двоих мужчин и двух женщин обнаружили флаг Третьего рейха, на котором был изображен крест чёрного цвета и портрет Адольфа Гитлера.

Петербуржцы заявили, что они относятся  к поисковому отряду "Добрыня". Он отметили, что они якобы нашли атрибутику в кустах.

В итоге молодых людей доставили в участок и составили на них протоколы. 

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала 53-летнего душителя студентки в Выборгском районе.

Фото:pixabay

Теги: задержали
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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