Полиция задержала 53-летнего душителя студентки в Выборгском районе

Задержанного также подозревают в причастности к другим подобным преступлениям.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что полиция Петербурга задержала душителя студентки в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в минувший вторник, 22 сентября, около 14:30 часов. Как оказалось, мужчина напал на 21-летнюю петербурженку около парадной дома № 11 на улице Хошимина. Нападавший был в чёрной маске, он намеревался задушить девушку веревкой. Однако довести убийство до конца он не успел. В итоге неизвестный скрылся с места преступления, прихватив у жертвы кошелек, смартфон и сумку со спортивными вещами.

После по подозрению был был задержан 53-летний заправщик автозаправочной станции на улице Генерала Хрулёва. Мужчину уже судили за преступления сексуального характера, грабёж и разбой.

Ранее мы сообщали о том, что в одном из ресторанов Петербурга произошла перестрелка.

Фото:Piter.TV