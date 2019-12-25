В одном из ресторанов Петербурга произошла перестрелка

К счастью, вызывать полицию не потребовалось.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Петербурге на праздновании свадьбы произошла перестрелка. Об этом сообщает "АиФ-Петербург".

Инцидент произошел в ресторане на Измайловском шоссе. Там петербуржцы праздновали свадьбу. Во время мероприятия около ресторана заметили пять человек в чёрной одежде, масках и с оружием. Они ворвались внутрь заведения, а после послышалась стрельба. Как оказалось, это была часть шоу.

Правоохранители Северной столицы пока не никак не отреагировали на необычное "шоу".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге произошла самая медленная погоня в истории ГИБДД.

Фото:pixabay