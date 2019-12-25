В Петербурге произошла самая медленная погоня в истории ГИБДД

За рулем сидел пьяный водитель, к тому же уже ранее лишенный водительских прав за пьянку.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Петербурге зафиксировали самую медленную погоню в истории ГИБДД. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел днём 25 сентября. Первый батальон ГИБДД остановил "Ниссан Патфайндер". Как оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее этого петербуржца лишили водительских прав за пьянку.

В итоге мировой судья присудил нарушителю 12 суток административного ареста.

Ранее мы сообщали о том, что пострадавший в ДТП в Курортном районе погиб.

Фото:pixabay