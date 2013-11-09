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Полиция возбудила уголовное дело после аварии с пожаром на КАД с 3 погибшими

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"ВАЗ" врезался в "МАЗ", стоящий на трассе, что привело к массовой аварии и возгоранию.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, из-за которого по неосторожности погибли два или более людей, после смертельной аварии на северо-востоке КАД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла 22 апреля в 18:26 около развязки с Рябовским шоссе. Гражданин иностранного государства врезался в "МАЗ", который остановился на дороге из-за неисправности. После этого "ВАЗ" столкнулся с Вольво. В результате столкновения "ВАЗ" загорелся. Водитель и двое его пассажиров скончались. Пожар попал на видео.

Следователи провели ряд экспертиз, опросили свидетелей. Расследование продолжается.

Теги: кад, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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