В отношении стрелка полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в дорожном конфликте на Свердловской набережной. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти

Около девяти утра 4 сентября у дома 18 по Свердловской набережной между 39-летним водителем автомобиля Mercedes-Benz ML 300 и 33-летним водителем автомобиля Mercedes-Benz Е 200 (житель Омской области) произошел конфликт.

В результате конфликта ранее неоднократно судимый омич выстрелил в воздух из газового пистолета, а также, высказав угрозы в адрес оппонента, с места происшествия скрылся. Позднее он был задержан сотрудниками уголовного розыска у дома 87 по Кондратьевскому проспекту.

В отношении стрелка полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в Петербурге покупатели разбили продавцу голову бутылкой и выстрелили в него.

Фото и видео: МВД