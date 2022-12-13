После ДТП на трассе "Скандинавия" в больнице скончалась 13-летняя девочка

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе "Скандинавия".

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе "Скандинавия", одна из несовершеннолетних скончалась в больнице от травм. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 12 апреля на 162 километре трассы "Скандинавия" автоледи не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Женщина и трое её детей (2, 5 и 13 лет) были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Позднее в больнице 13-летняя девочка скончалась от полученных травм.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: МВД