На трассе "Скандинавия" в ДТП пострадали женщина и её трое детей

Проводится проверка полицией.

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП на трассе "Скандинавия", в котором пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В 8:05 на 162 километре трассы "Скандинавия" 37-летняя женщина, управляя своим автомобилем Renault Duster, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП сама женщина и трое ее детей 2, 5 и 13 лет госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Проводится проверка.

Накануне Nissan наехал на перебегавшего дорогу пятиклассника на улице Стойкости.

Фото: Piter.tv