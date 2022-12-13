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На трассе "Скандинавия" в ДТП пострадали женщина и её трое детей
Сегодня, 11:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Скандинавия" в ДТП пострадали женщина и её трое детей

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Проводится проверка полицией.

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП на трассе "Скандинавия", в котором пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В 8:05 на 162 километре трассы "Скандинавия" 37-летняя женщина, управляя своим автомобилем Renault Duster, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП сама женщина и трое ее детей 2, 5 и 13 лет госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Проводится проверка.

Накануне Nissan наехал на перебегавшего дорогу пятиклассника на улице Стойкости.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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