Nissan наехал на перебегавшего дорогу пятиклассника на улице Стойкости

Мальчик доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Вечером вторника, 11 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на улице Стойкости с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 35-летний житель Республики Калмыкия, управляя личным Nissan Almera, наехал на 12-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом шейки правой плечевой кости со смещением в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что младенец попал в реанимацию после попытки матери вылечить его больное горло.

Фото: Piter.TV