Младенец попал в реанимацию после попытки матери вылечить его больное горло

Женщина сделала ребёнку укол смесью препаратов.

Во вторник, 12 апреля, бригадой скорой помощи из квартиры одного из домов по улице Маршала Захарова, с острым отравлением в тяжёлом состоянии в реанимацию госпитализирован годовалый ребёнок. Об этом стало известно Piter.TV.

Со слов матери (31-летней гражданки республики Узбекистан), утром того же дня она, находясь по месту жительства, сделала сыну укол смесью препаратов, поскольку у мальчика болело горло.

Установлено, что у мальчика есть 31-летний отец, который также прибыл из Узбекистана с целью работы. Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Мать ребёнка привлечена к административной ответственности.

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Фото: пресс-служба Федеральной территории "Сириус"