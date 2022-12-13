На Пулковском шоссе грузовик сбил насмерть владельца сломанной легковушки

Проводится проверка.

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на Пулковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 11 апреля, в 11:30 водитель автомобиля Scania (56 лет) у доме 106 по Пулковскому шоссе наехал на 73-летнему мужчину. Автомобилист находился возле своего сломанного автомобиля "ВАЗ" без светоотражающего жилета. От полученных травм пострадавший скончался.

Проводится проверка.

Ранее на трассе "Нарва" в аварии погибла женщина.

Фото: Piter.tv