  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе грузовик сбил насмерть владельца сломанной легковушки
Сегодня, 16:14
177
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковском шоссе грузовик сбил насмерть владельца сломанной легковушки

0 0

Проводится проверка.

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на Пулковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 11 апреля, в 11:30 водитель автомобиля Scania (56 лет) у доме 106 по Пулковскому шоссе наехал на 73-летнему мужчину. Автомобилист находился возле своего сломанного автомобиля "ВАЗ" без светоотражающего жилета. От полученных травм пострадавший скончался.

Проводится проверка.

Ранее на трассе "Нарва" в аварии погибла женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: пулковское шоссе, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии