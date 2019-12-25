Фигурант дела об уничтожении имущества просил ребенка повредить чужую машину вместо него

Теперь в отношении 61-летнего мужчины возбудили новое дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

В деле об умышленном уничтожении имущества, возбужденном еще весной 2019 года, появились новые подробности. Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, фигурант этого дела, 61-летний директор коммерческий фирмы, оказался причастен к другому преступлению.

Как выяснилось, мужчина привлек к преступному деянию малолетнего ребенка, надеясь, что так ему удастся избежать уголовной ответственности. Так, минувшей весной восьмилетний школьник согласился помочь "дяде" и повредить камнями иномарку на юго-западе Петербурга.

Возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

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