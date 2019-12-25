  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фигурант дела об уничтожении имущества просил ребенка повредить чужую машину вместо него
Сегодня, 16:36
110
himif

Фигурант дела об уничтожении имущества просил ребенка повредить чужую машину вместо него

0 0

Теперь в отношении 61-летнего мужчины возбудили новое дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

В деле об умышленном уничтожении имущества, возбужденном еще весной 2019 года, появились новые подробности. Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, фигурант этого дела, 61-летний директор коммерческий фирмы, оказался причастен к другому преступлению.

Как выяснилось, мужчина привлек к преступному деянию малолетнего ребенка, надеясь, что так ему удастся избежать уголовной ответственности. Так, минувшей весной восьмилетний школьник согласился помочь "дяде" и повредить камнями иномарку на юго-западе Петербурга.

Возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Ранее на Piter.TV: Задержан подозреваемый в изнасиловании 16-летней девочки в гостинице на Невском.

Фото: pixabay

Теги: ребенок, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии