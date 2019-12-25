Возбуждено дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова

Заявление в СК подали вдова предпринимателя Катерина и его старший сын от первого брака Артем.

Следственный комитет России возбудил дело о доведении до самоубийства миллиардера, президента группы "Аллтек" Дмитрия Босова. Об этом пишет РБК.

Следствие по статье 110 Уголовного кодекса началось ещё в августе. Заявление в СК подали вдова предпринимателя Катерина и его старший сын от первого брака Артем. Катерина проходит по делу в статусе потерпевшей.

Источники издания рассказали, что свидетели по делу давали показания, в которых подробно описывали, что Босов сильно переживал конфликт со своим бывшим бизнес-партнёром Александром Исаевым. Тот рассказал, что ему вопросов от следствия не поступало.

Ранее мы писали, что миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.

Фото: СК РФ