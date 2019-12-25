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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Сегодня, 18:14
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matveyvn

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Босов владел такими компаниями как "Востокуголь" и "Сибантрацит", которая была главным спонсором Ночной хоккейной лиги, созданной по инициативе президента России. 

Источники издания сообщают, что он совершил самоубийство в загородном доме в подмосковном поселке Усово.

Ранее мы писали, что заразившийся коронавирусом врач Троице-Сергиевой лавры умер.

Теги: дмитрий босов, миллиардер, смерть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 18:54

Однозначно виноваты амеры, а основатель ночной хоккейной лиги ни при чем ............

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