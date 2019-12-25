Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Босов владел такими компаниями как "Востокуголь" и "Сибантрацит", которая была главным спонсором Ночной хоккейной лиги, созданной по инициативе президента России.

Источники издания сообщают, что он совершил самоубийство в загородном доме в подмосковном поселке Усово.

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