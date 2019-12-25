Заразившийся коронавирусом врач Троице-Сергиевой лавры умер

Игумен умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон (в миру - Александр Барсуков) скончался. Информацию об этом разместили на сайте монастыря.

Сообщается, что игумен умер от осложнений, вызванных COVID-19. В монастыре рассказали, что братия и студенты ценили в Тихоне безмерно любящее сердце, которое помогало ему оказывать помощь "каждому брату, которого коснулся недуг".

Известно, что Александр Барсуков родился на Алтае в 1954 году. Окончил Алтайский государственный медицинский университет, работал в 3-м Главном управлении Минздрава СССР, после — в Центральной клинической больнице восстановительного лечения при ФМБА России. Послушником лавры он стал в 1996 году.

Ранее в Татарстане от COVID-19 умер заведующий отделением больницы.