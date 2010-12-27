Роспотребнадзор: у сотрудников пищеблока садика №145 не обнаружили возбудителей дизентерии

Напомним, в детском саду №145 в Адмиралтейском районе зафиксировали несколько случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников младшей группы.

Возбудители дизентерии у сотрудников пищеблока садика №145 не обнаружены. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитовой.

Напомним, в детском саду №145 в Адмиралтейском районе зафиксировали несколько случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников младшей группы. Данный инцидент находится под контролем администрации и профильного вице-губернатора.

На сегодняшний день заболели девять детей. Первые симптомы заболевания проявились у одной из воспитанниц 25 сентября, после чего девочка была госпитализирована. Первые признаки проблем с желудком были замечены за несколько дней до инцидента. Мама забирала дочку домой, воспитатель предупредила её о необходимости обследовать девочку. Через два дня ребенка привели в сад.

Учреждение было проверено специалистами Роспотребнадзора: у всех сотрудников пищеблока взяты анализы, дизентерийной палочки ни у кого не обнаружили. Сейчас младшая группа находится на карантине.

Ранее Роспотребнадзор расследовал массовое отравление детей в школе Московского района.

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