В детском саду на Обводном канале произошла вспышка дизентерии

Инфекция распространилась в младшей группе и довела одну из малышек до реанимации.

Вспышка дизентерии стала причиной карантина в детском саду №145 на набережной Обводного канала. Инфекция распространилась в младшей группе и довела одну из малышек до реанимации. Об этом пишет "Фонтанка".

Девочка почувствовала себя плохо 25 сентября. Ее мама рассказала, что все началось с температуры, рвоты и поноса. Затем ребенка увезли в больницу с диагнозом "дизентерия". Малышка провела в реанимации три дня. Сейчас ее состояние улучшилось, однако она до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей.

После этого случая всю группу поставили на карантин. Родители насчитали 9 заболевших детей. Руководство детского сада подтвердило информацию о дизентерии. Документально болезнь подтверждена у 6 малышей. Группу закрывали на карантин с 27 сентября по 4 октября. Сейчас садик работает в обычном режиме.

По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Петербургу проводит проверку.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в школе Московского района.

Фото: Piter.TV