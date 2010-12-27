Роспотребнадзор расследует массовое отравление детей в школе Московского района

Кишечную инфекцию нашли у 21 ребенка.

Роспотребнадзор по Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в школе №508 Московского района после массового отравления учеников. Кишечную инфекцию нашли у 21 ребенка. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

После обеда в школьной столовой диагноз дизентерия был поставлен 8 ученикам. В инфекционные стационары госпитализировали еще 11 детей. В настоящий момент пять из них отпустили домой.

Специалистам Роспотребнадзора удалось выявить в школе нарушения санитарно-эпидемиологических требований при уборке и дезинфекции классов и пищеблока. Кроме того, в учебном заведении нарушается организация питьевого режима учеников.

Известно, что питание школьников организовывает компания АО "Комбинат социального питания "Юность". Специалисты побывали и там и также выявили нарушения. В частности, на комбинате нарушаются технологии по приготовлению пищи, условия хранения готовой продукции, не по назначению используется производственный инвентарь. Кроме того, не созданы условия для личной гигиены сотрудников.

В отношении комбината вынесен временный запрет на производство. Материалы дела переданы в суд.

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Фото: Piter.TV