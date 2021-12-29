Прокуратура Петербурга возбудила дело после падения высотника при чистке крыши на Литейном

ЖКС № 1 Центрального района не проконтролировало выполнение правил по охране труда во время работы кровельщика на высоте.

В четверг, 10 февраля, возбудили уловное дело о нарушении требований охраны труда после падения кровельщика с крыши лома 64 на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратура города.

Согласно данным ведомства, ЖКС № 1 Центрального района не проконтролировало выполнение правил по охране труда во время работы кровельщика на высоте. В итоге мужчина получил тяжелые травмы.

Мужчина состоит в штате ЖКС с 2018 года, а сейчас находится Мариинской больнице под постоянным наблюдением врачей, добавили в пресс-службе районной администрации.

Ранее стало известно, в каких домах пройдет капитальный ремонт в 2022 году. На капремонт выделят почти 20 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

