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Прокуратура Петербурга возбудила дело после падения высотника при чистке крыши на Литейном
Сегодня, 19:13
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Прокуратура Петербурга возбудила дело после падения высотника при чистке крыши на Литейном

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ЖКС № 1 Центрального района не проконтролировало выполнение правил по охране труда во время работы кровельщика на высоте.

В четверг, 10 февраля, возбудили уловное дело о нарушении требований охраны труда после падения кровельщика с крыши лома 64 на Литейном проспекте в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратура города. 

Согласно данным ведомства, ЖКС № 1 Центрального района не проконтролировало выполнение правил по охране труда во время работы кровельщика на высоте. В итоге мужчина получил тяжелые травмы. 

Мужчина состоит в штате ЖКС с 2018 года, а сейчас находится Мариинской больнице под постоянным наблюдением врачей, добавили в пресс-службе районной администрации. 

Ранее стало известно, в каких домах пройдет капитальный ремонт в 2022 году. На капремонт выделят почти 20 млрд рублей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: высотник, кровельщик, падение, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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