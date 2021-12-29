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Стало известно, в каких домах пройдет капитальный ремонт в 2022 году
Сегодня, 11:46
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, в каких домах пройдет капитальный ремонт в 2022 году

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На капремонт выделят почти 20 млрд рублей.

В 2022 году ремонт пройдет в 2164 многоквартирных домах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Общий объем финансирования составит 19,77 млрд рублей. Больше всего денег потребуется на замену лифтов. На эти цели уйдет 6 млрд рублей. Капремонт лифтов произведут в 1504 домах. 

На ремонт крыш выделят 3,47 млрд рублей, фасадов — 3 млрд. Работы во внутридомовых инженерных сетях пройдут по 1522 адресам. На них потратят 5,6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках краткосрочного плана запланирован ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты, подвальных помещений, ремонт фундаментов, а также устранение аварийного состояния отдельных строительных конструкций.

Жилищный комитет.

Узнать, какие дома вошли в краткосрочный план, можно здесь.

Ранее Piter.TV писал о том, что за 7 лет петербуржцы задолжали за капремонт более 5 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: жкх, капитальный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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