Более 5 млн по взносам на капремонт задолжали петербуржцы за 7 лет

За прошлый год ремонтные работы провели в 1 113 домах из 1 415 запланированных.

Стало известно, что петербуржцы за период с 2014 по 2021 год должны свыше 5 млрд рублей по взносам на капитальный ремонт общего имущества в жилых домах. Об этом в пятницу, 21 января, сообщают "Невские новости" со ссылкой на представителей петербургского оператора Фонда капитального ремонта.

За прошлый год ремонтные работы провели в 1 113 домах из 1 415 запланированных. Добавим, что в прошлом году власти сменила подрядчика, который отвечал за сбор взносов в Фонд капитального ремонта.

Ранее власти Петербурга выделили 9 млрд рублей на капремонт учреждений культуры до 2024 года. Уже сейчас идет создание кластера "Открытая сцена" – проекта для коллективов, у которых нет собственной площадки.

Фото: Piter.tv

