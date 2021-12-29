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Более 5 млн по взносам на капремонт задолжали петербуржцы за 7 лет
Сегодня, 19:50
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 5 млн по взносам на капремонт задолжали петербуржцы за 7 лет

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За прошлый год ремонтные работы провели в 1 113 домах из 1 415 запланированных.

Стало известно, что петербуржцы за период с 2014 по 2021 год должны свыше 5 млрд рублей по взносам на капитальный ремонт общего имущества в жилых домах. Об этом в пятницу, 21 января, сообщают "Невские новости" со ссылкой на представителей петербургского оператора Фонда капитального ремонта. 

За прошлый год ремонтные работы провели в 1 113 домах из 1 415 запланированных. Добавим, что в прошлом году власти сменила подрядчика, который отвечал за сбор взносов в Фонд капитального ремонта.

Ранее власти Петербурга выделили 9 млрд рублей на капремонт учреждений культуры до 2024 года. Уже сейчас идет создание кластера "Открытая сцена" – проекта для коллективов, у которых нет собственной площадки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: взносы, долги, капремонт, петербуржцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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