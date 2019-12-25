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В Металлострое установят восстановленную стелу "Ленинград"
Сегодня, 11:51
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IRINA_CHALKINA

В Металлострое установят восстановленную стелу "Ленинград"

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Открытие пройдёт на этой неделе, 29 апреля, в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Металлострое установят восстановленную стелу "Ленинград". Об этом сообщили в администрации Колпинского района.

Известно, что памятник установят в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что на стеле заменили буквы и сам постамент. 

В администрации напомнили, что памятные стелы установили в 70-х годах прошлого века. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге перенесли транспортную реформу на неопределенный срок.

Фото:Википедия

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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