Открытие пройдёт на этой неделе, 29 апреля, в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в Металлострое установят восстановленную стелу "Ленинград". Об этом сообщили в администрации Колпинского района.

Известно, что памятник установят в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что на стеле заменили буквы и сам постамент.

В администрации напомнили, что памятные стелы установили в 70-х годах прошлого века.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге перенесли транспортную реформу на неопределенный срок.

Фото:Википедия