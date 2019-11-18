В Петербурге перенесли транспортную реформу на неопределенный срок

Транспортную реформу в Петербурге, которую планировали реализовать уже этим летом, пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-губернатор города Максим Соколов.
В городе все равно продолжают обновлять автопарк городского транспорта, несмотря на то, что пассажиропоток в Петербурге сократился на 80%. Но транспортную реформу все же решили отложить, так как все финансовые средства направляют на борьбу с коронавирусом. Новые сроки реализации реформы пока что не называются.
Все договора с перевозчиками будут продлены, предварительно до 2022 года.
Минэнерго гарантирует отсутствие дефицита топлива в России.
Фото: Piter.TV
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