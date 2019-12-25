Восстановленный дом Рогова продали новому владельцу за 330 млн рублей

Сумма покупки превысила на 5 млн начальную стоимость.

Дом Рогова у станции метро "Владимирская" перешел к новому владельцу. Напомним, в 2012 году дом незаконно снесли, после чего суд обязал застройщика восстановить внешний облик демонтированного исторического здания. Теперь в Щербаковом переулке находится его копия.

По данным "Делового Петербурга", объект приобрело ООО "Прогресс". До этого он принадлежал ООО "Вектор" — дочерней компании "Газпромбанк–Инвест".

После ввода первого корпуса в эксплуатацию его продали на торгах за 330 млн рублей. Это превысило начальную цену на 5 млн. Всего корпусов два.

Ранее Piter.tv рассказывал, как разрушили дом и как его потом восстанавливали.

Фото: Piter.tv