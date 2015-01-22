Здание Покровской общины сестер милосердия на Васильевском острове восстановят по программе "Рубль за метр"

Постройка, выполненная в стилистике модерна, датируется началом XX века — концом 1909 — началом 1910 года.

В Петербурге 19 ноября пройдут торги по сдаче в аренду на долгий срок здания бывшей амбулаторной клиники и ремесленного приюта Покровской общины сестер милосердия, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова. Исторический объект, имеющий статус культурного наследия регионального значения, включен в специальную городскую программу "Рубль за метр", анонсировала пресс-служба Смольного.

Срок подачи заявок заканчивается 17 ноября. Исходная ставка аукциона установлена на уровне одного миллиона рублей ежемесячных платежей. После завершения реконструкционного процесса, предусмотренного будущим инвестором, размер арендной платы будет снижен до символического рубля за квадратный метр. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 3418 квадратных метров.

Постройка, выполненная в стилистике модерна, датируется началом XX века — концом 1909 — началом 1910 года. Архитектором выступил Карл Кох. Первоначально здесь находились учреждения Покровской общины сестер милосердия, а позже оно использовалось как медицинский корпус Покровской больницы.

Подробности о том, как работает программа "Рубль за метр", читайте в нашем материале.

Фото: Пресс-служба Смольного