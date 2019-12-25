Восстановление церкви Бориса и Глеба начнется в Петербурге в 2022 году

Работы по воссозданию церкви планируют начать в 2022 году.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что на Синопской набережной восстановят церковь Бориса и Глеба. Об этом заявили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге.

Отмечается, что инициативу поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов. А представитель фонда Филипп Грибанов отметил, что утраченная церковь считается одной из красивейших построек своего времени. По его мнению, ее восстановление создаст точку притяжения.

К строительству планируют приступить в 2022 году.

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