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Восстановление церкви Бориса и Глеба начнется в Петербурге в 2022 году
Сегодня, 10:38
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IRINA_CHALKINA

Восстановление церкви Бориса и Глеба начнется в Петербурге в 2022 году

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Работы по воссозданию церкви планируют начать в 2022 году.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что на Синопской набережной восстановят церковь Бориса и Глеба. Об этом заявили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге.

Отмечается, что инициативу поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов. А представитель фонда Филипп Грибанов отметил, что утраченная церковь считается одной из красивейших построек своего времени. По его мнению, ее восстановление создаст точку притяжения.

К строительству планируют приступить в 2022 году.

Ранее мы сообщали о том, что более 300 учителей Петербурга заразились коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: беглов, смольный, церквm бориса и глеба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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