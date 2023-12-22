Концепцию восстановления Императорского Царскосельского вокзала обсудили в Петербурге

В настоящее время проводится комплексное исследование здания, чтобы подготовить проект реставрации.

В ходе второго заседания попечительского совета фонда "Царскосельский вокзал", проведённого в Музее железных дорог России, были обсуждены концепции воссоздания Императорского Царскосельского вокзала, а также возможность его интеграции для современного использования. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность восстановительных работ на Царскосельском вокзале для настоящих и будущих поколений. Здания является объектом культурного наследия федерального значения, оно построено в 1911 году. Вокзал связан с большим количеством важных событий в истории России.

В настоящее время проводится комплексное исследование здания, чтобы подготовить проект реставрации. Финансирование предстоящих восстановительных работ планируется осуществить за счёт инвестиций. Уже было объявлено, что реставрация Царскосельского вокзала станет одним из этапов комплексного развития Фёдоровского городка и Фермского парка.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделил участок для ВСМ на Бабушкина.

Фото: Правительство Петербурга