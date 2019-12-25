Воспитатели частного детсада на Репищева забыли ребенка на улице

Малышка бегала по дороге, где ездят машины, и искала взрослых.

В частном детском саду "Семь сов" воспитатели забыли двухлетнего ребенка на прогулке. Девочка осталась без присмотра взрослых на территории, где проезжали автомобили. Она не пострадала. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 13 июня.

Родители ребенка обратились в полицию. В своем заявлении они потребовали у дошкольного учреждения вернуть сумму, которую они внесли за услуги детского сада.

До этого инцидента семью устраивала организация. Однако родители вспомнили случай, как их дочь стукнулась в садике, а родителям об этом воспитатели не сообщили. Проанализировав работу педагогов, мать и отец решили забрать документы из учреждения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ольгинском пруду чуть не утонули две девочки. Они купались без родителей. Сейчас подростки находятся в больнице.

Фото: pixabay