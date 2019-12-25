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Воспитатели частного детсада на Репищева забыли ребенка на улице
Сегодня, 14:09
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Воспитатели частного детсада на Репищева забыли ребенка на улице

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Малышка бегала по дороге, где ездят машины, и искала взрослых.

В частном детском саду "Семь сов" воспитатели забыли двухлетнего ребенка на прогулке. Девочка осталась без присмотра взрослых на территории, где проезжали автомобили. Она не пострадала. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 13 июня.

Родители ребенка обратились в полицию. В своем заявлении они потребовали у дошкольного учреждения вернуть сумму, которую они внесли за услуги детского сада. 

До этого инцидента семью устраивала организация. Однако родители вспомнили случай, как их дочь стукнулась в садике, а родителям об этом воспитатели не сообщили. Проанализировав работу педагогов, мать и отец решили забрать документы из учреждения.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ольгинском пруду чуть не утонули две девочки. Они купались без родителей. Сейчас подростки находятся в больнице. 

Фото: pixabay

Теги: воспитатели, дети, детские учреждения петербург, дошкольное образование, частные детсады
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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