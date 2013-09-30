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Воспитанники социального центра подарили мозаичные иконы храму в Романовке
Сегодня, 14:30
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Воспитанники социального центра подарили мозаичные иконы храму в Романовке

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Фасад Храма Святого Александра Невского украсили работы чудотворцев.

18 июня в Храме Святого Александра Невского в поселке Романовка Всеволожского района прошло торжественное открытие и освящение двух установленных на фасаде мозаичных икон. Обе иконы были изготовлены воспитанниками Мультицентра социальной и трудовой интеграции.  

Творческая артель из ребят с инвалидностью, которых служители храма называют не иначе как чудотворцами, создала под руководством художника Андрея Тухватуллина две мозаичных иконы: Святого Александра Невского и Святителя Луки Крымского. В дальнейшем они смогут продолжить работу с мозаикой в других проектах.

Проект направлен на преодоление стереотипов в отношении людей с ограниченными возможностями при трудоустройстве. Трудовой и социальной интеграцией инвалидов, а также профориентацией и дополнительным образованием как раз занимаются в Мультицентре, созданном в 2015 году по инициативе Благотворительного фонда "Место под солнцем" и административной поддержке Правительства Ленобласти. 

Ранее в Тосненском районе начались работы на месте будущего парка Александра Невского. 

Фото: Храм Святого Александра Невского в Романовке в соцсети ВКонтакте

Теги: ленобласть, люди с ограниченными возможностями, место под солнцем, мозаичная икона, мультицентр социальной и трудовой интеграции, храм в романовке, чудотворцы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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