В Тосненском районе начались работы на месте будущего парка Александра Невского

Парковый комплекс в форме креста сооружается к 800-летию князя Александра Невского.

В Тосненском районе, между поселком Ульяновка и городом Никольское, на берегу реки Тосна начался первый этап строительства парка имени Александра Невского - нового общественного пространства Ленобласти, создаваемого для проведения культурных и просветительских мероприятий и служащего сохранению исторического значения этого места. Ранее в честь 770-летия Невской битвы здесь уже были установлены поклонный крест и памятный знак, а теперь началось мощение дорожек камнем, благоустройство газонов и монтаж освещения.

Центром будущей природно-исторической рекреации станет Графская гора, где в 1240 году 19-летний князь Александр молился перед сражением со шведскими рыцарями. Согласно проекту, на площади 4,5 гектара появится целый парковый комплекс в форме зеленого креста, видимый, благодаря подсветке, даже из космоса.

Задача этого туристического и просветительского проекта - не только рассказать о победах Александра Невского над шведскими захватчиками в 1240 году в Невской битве и немецкими рыцарями в 1242 году в Ледовом побоище, но и помочь узнать о великом князе еще больше, просто пройдя по маршруту.

Ранее сообщалось о том, что у Медного озера в Ленобласти появится этнопарк на 156 га.

Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.