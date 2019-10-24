У Медного озера в Ленобласти появится этнопарк на 156 га

Объём инвестиций на начальном этапе оценивается в 3,5 млрд рублей.

В Ленобласти градостроительный совет одобрил проектную документацию нового этнопарка в деревне Юкки Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Этнопарк появится на территории 156 гектаров. Парк решили создать для сохранения и качественного обустройства территории, куда каждое лето съезжаются отдыхающие. Парк поделят на три зоны: рекреационная (гостиничная и спортивная инфраструктуры), культурно-досуговая и сервисная.

Объём инвестиций на начальном этапе оценивается в 3,5 млрд рублей. Деньги на эти цели предоставят частные инвесторы.

Ранее губернатор Беглов рассказал о благоустройстве парка 300-летия. В порядок будет приведен пляж и береговая линия, а сам парк интегрируют в архитектурный ансамбль Лахта-Центра и "Газпром Арены".

Фото: пресс-служба областной администрации