Губернатор рассказал о благоустройстве парка 300-летия

Парк планируют вписать в единый архитектурный ансамбль с "Газпром Ареной" и Лахта-Центром.

В пятницу ,19 марта, губернатор Александр Беглов встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. На встрече обсуждались вопросы развития газоснабжения и газификации города в ближайшие пять лет, а также вопросы создания современной городской среды в Петербурге.

Так, при поддержки компании приведут в порядок пляж и береговую линию, а сам парк интегрируют в архитектурный ансамбль Лахта-Центра и "Газпром Арены". Кроме того, в парке появятся условия для занятий спортом и культурного отдыха.

К 2026 году специалисты хотят полностью завершить технически возможную сетевую газификацию Петербурга, а до 2024 года увеличить число газозаправочных станций с десяти до 25.

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Фото: Piter.TV