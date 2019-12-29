Тренера ребят Сергей Плёсов и Борис Кузнецов гордятся своими учениками.

Воспитанники школы "Фаворит" выиграли первенство Ленобласти по борьбе самбо среди спортсменов 2004-2005 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Помимо этого, спортсмены приняли участие в состязаниях по дзюдо "Турнир памяти героев-десантников 6-ой роты", который состоялся в Пскове. В итоге спортсменам удалось стать победителями и призерами состязания. Участников тренировали Алексей Голубев и Денис Кажирин.

Также в соревнования отличился спортсмен СШОР "Фаворит" Богдан Купрюшин. Он получил бронзу в весовой категории 76 кг.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно, как будет работать МФЦ в праздничные дни марта.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти