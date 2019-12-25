Воспитанники Выборгского ресурсного центра получили благодарности

Ребята приняли участие в региональном конкурсе сочинений, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Мне дед рассказал про Победу».

3 сентября в Выборге Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова вручила благодарности и подарки воспитанникам Выборгского ресурсного центра.

Ребята участвовали в региональном конкурсе сочинений, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, "Мне дед рассказал про Победу". В нем приняли участие 24 человека из Выборгского района, семь из них – воспитанники ресурсного центра.

По словам Тамары Литвиновой, все участники регионального конкурса сочинений "Мне дед рассказал про Победу" получат благодарности. Среди 27 победителей конкурса - трое выборгских школьников из Лесогорской СОШ и Первомайского центра образования. Церемония награждения состоится 20 ноября, в День принятия Конвенции о правах ребенка, в здании правительства Ленинградской области.

Выпускники ресурсного центра получили подарки – микроволновые печи.

Ранее мы написали о том, что в начале нового учебного года школьники Выборгского района напишут ВПР.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО