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В начале нового учебного года школьники Выборгского района напишут ВПР
Сегодня, 12:07
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Veskathy

В начале нового учебного года школьники Выборгского района напишут ВПР

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Результаты проверочных работ позволят понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила новое расписание всероссийских проверочных работ. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Так, согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, с 14 сентября по 12 октября учащиеся 5-9 классов напишут ВПР по программе предыдущего года обучения. 

5–8 классы сдадут ВПР в обязательном порядке, а в 9 классах проверка будет проводиться на усмотрение школы.
Варианты контрольных будут составлены индивидуально для каждого учебного заведения из банка заданий всероссийских проверочных работ.

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Фото: russiaedu.ru

Теги: впр, выборг, образование
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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