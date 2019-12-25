В начале нового учебного года школьники Выборгского района напишут ВПР

Результаты проверочных работ позволят понять, какие пробелы есть в подготовке учащихся.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила новое расписание всероссийских проверочных работ. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Так, согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, с 14 сентября по 12 октября учащиеся 5-9 классов напишут ВПР по программе предыдущего года обучения.

5–8 классы сдадут ВПР в обязательном порядке, а в 9 классах проверка будет проводиться на усмотрение школы.

Варианты контрольных будут составлены индивидуально для каждого учебного заведения из банка заданий всероссийских проверочных работ.

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Фото: russiaedu.ru