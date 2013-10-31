Экобоксы для батареек установили в Светогорске

Сбор и последующая утилизация батареек позволяет устранить их негативное воздействие на окружающую среду.

В Светогорске появился экобокс для сбора батареек, который позволит устранить их негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Ящик для сбора отработанных батареек, аккумуляторов и других элементов питания разместили в здании администрации МО "Светогорское городское поселение". Установили экобокс в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области", утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области № 368 от 31.10.2013 г.

Отметим, что специальные контейнеры для батареек уже установили Первомайское и Полянское муниципальные образования.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге пройдет фестиваль водного туризма.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО