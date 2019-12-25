В Выборге пройдет фестиваль водного туризма

Гости смогут увидеть несколько шоу и прокатиться на катамаранах.

С 4 по 6 сентября в Выборге проведут масштабный фестиваль водного туризма, приуроченный к Году Победителей Ленинградской области. Информация об этом появилась на официальном туристском портале региона.

Так, в первый день фестиваля будет проведена конференция по развитию водного и яхтенного туризма. В мероприятии будут задействованы специалисты по водному транспорту, представители региональных и муниципальных властей.

Выходные запомнятся гостям фестиваля парадом маломерных судов и джазовой музыкой – в рамках торжества пройдет концерт, который завершится эффектным пиротехническим шоу. Кроме того, все желающие смогут посетить кулинарную ярмарку и приобрести оригинальные сувениры и снаряжение.

Настоящим ценителям водного спорта представится возможность аренды серфа, парусного судна, катамарана.

Наконец, в последний день фестиваля на Смоляном мысе пройдет парусная регата.

Ранее МЧС рассказали выборгским школьникам о правилах поведения на воде.

Фото: Официальный туристский портал Ленобласти, pixabay