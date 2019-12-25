Сотрудники МЧС рассказали выборгским школьникам о правилах поведения на воде

Ребята узнали о том, какие места необходимо выбирать для купания, как помочь тонущему, как вести себя при переохлаждении тела.

Сегодня в Выборге состоялся семинар по изучению правил безопасного поведения на воде. Мероприятие прошло совместно с представителями районной администрации, Спасательной службы Выборга и МЧС России.

Школьникам рассказали о том, какие места необходимо выбирать для купания, что означают цвета флагов на пляже, для чего нужны буйки на воде, как вести себя при переохлаждении тела. Также ребята научились определять признаки того, что человек тонет, и что нужно делать, чтобы его спасти.

Чтобы закрепить усвоенный материал школьники прошли практические задания. Ребята отработали действия при оказании первой помощи потерпевшему, технику гребли и управлению спасательной лодкой, правильного использования спасательного круга.

После завершения семинара ребята получили буклеты о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге прошло заседание Совета директоров предприятий производственной сферы.

Фото: администрация МО "Выборгский район".