В Выборге прошло заседание Совета директоров предприятий производственной сферы

Присутствующие ознакомились с информацией о переоценке стоимости объектов недвижимости Выборгского района.

26 августа в Выборге состоялось очередное заседание директоров производственной сферы Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович и председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова. Также присутствовали представители Ленинградского областного учреждения кадастровой оценки ГБУ ЛО "ЛенКадОценка".

В 2021 году организация планирует провести кадастровую оценку объектов недвижимости, расположенных на территории Ленинградской области. Представители промышленной сферы Выборгского района ознакомились с процедурными вопросами. Так, собственникам объектов капитального строительства необходимо заранее проверить сведения об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости.

Как отметили присутствующие, это позволит использовать для процедуры государственной кадастровой оценки актуальные характеристики земельных участков и объектов капитального строительства и избежать неточностей при использовании этих данных.

Отметим, что Выборг на протяжении нескольких лет лидирует по объемам промышленного производства. Совет директоров производственной сферы регулярно обсуждает вопросы, касающиеся интересов бизнеса и государства.

Ранее мы сообщили о том, что в Рощинском поселении состоялся очередной совет АПК Выборгского района.

Фото: администрация МО "Выборгский район"