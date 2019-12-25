В Рощинском поселении состоялся очередной совет АПК Выборгского района

Участники встречи оценили ход сельскохозяйственных работ и подвели итоги деятельности сельхозпредприятий Выборгского района за 7 месяцев этого года

Во вторник, 25 августа в Рощинском городском поселении состоялось заседание совета руководителей АПК Выборгского района.

В нем приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович и др. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Участники встречи посетили управление ОАО "Птицефабрика Ударник" в Рощинском поселении и поговорили о необходимых мерах поддержки для восстановления работы птицефабрики, Полянское поселение, где оценили ход мелиоративных работ.

Также руководители АПК посетили перепелиную ферму в Полянском поселении, на строительство которой была выделена субсидия в размере 8,8 млн рублей.

Руководитель АПК администрации МО "Выборгский район" Надежда Литвиненко представила итоги деятельности сельскохозяйственных предприятий Выборгского района за 7 месяцев этого года. Так, за этот период тепличными комбинатами произведено 2835 тонн овощей защищенного грунта, сельхозпредприятиями получено 22582 тонны молока.

По словам первого заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Владимира Рошковича, за 7 месяцев этого года сельхозпроизводителям оказали поддержку в размере 207 млн рублей, в том числе из местного бюджета - 15 млн рублей. Всего в бюджете района на развитие агропромышленного комплекса выделено более 21 млн рублей.

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Фото: администрация МО "Выборгский район"