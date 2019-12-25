Воспитанникам детских садов в Ленобласти расскажут сказки об экологии

Проект нацелен на воспитание чувства ответственности за живую природу.

В Ленинградской области запущен экопроект "Мои зеленые сказки" при поддержке натуралиста Николая Дроздова. В его рамках воспитатели в детских садах прочтут малышам сказки о природе. Об этом сообщило издание ivbg.ru.

В качестве организатора мероприятий выступило экологическое движение "Живая Планета". Их целью является воспитание у юного поколения чувства ответственности за поддержание экологии на планете.

Первая Всероссийская онлайн-конференция "Просветительский проект "Мои зеленые сказки"" пройдет уже 27 августа. Участие в ней примет Николай Дроздов.

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Фото: Piter.TV