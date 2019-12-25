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В Ленобласти откроют 3 новых социальных учреждения до 2022 года
Сегодня, 18:23
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lizapoluda

В Ленобласти откроют 3 новых социальных учреждения до 2022 года

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Все они будут предназначены для пенсионеров и инвалидов.

В 2020-2022 годах в Ленинградской области будут открыты 3 новых соцучреждения. Об этом сообщил online47.

В числе первых откроется стационарное отделение в здании Ломоносовского комплексного центра "Надежда", которое будет заниматься обслуживанием населения деревни Лопухинка. Общая стоимость комплекса на 15 мест составила 92,7 миллиона рублей: в него включены прогулочные дорожки, зоны отдыха, спортивные площадки, зеленые насаждения  и освещение.

Чуть позже, в феврале 2021 года, стройка начнется в Выборгском районе: там появится геронтологический центр на базе Каменногорского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 40 человек. Для посетителей планируют создать кабинет лечебной физкультуры и массажа, соляную пещеру, кабинеты магнитотерапии и психоразгрузки. Бюджет проекта составляет 131,7 миллиона рублей.

Наконец, осенью 2022 года на территории региона возведут дом-интернат общего типа с геронтопсихиатрическим отделением: там будет предусмотрено 144 места.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти проведут несколько мероприятий в честь юбилея Победы. 00:3

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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