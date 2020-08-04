Воспитанник петербургского футбола уходит из "Зенита" в калининградскую "Балтику"

18-летний защитник Герман Ива покинул академию "Зенита" и подписал контракт с калининградским клубом.

Петербургский "Зенит" договорился с калининградской "Балтикой" о переходе 18-летнего защитника Германа Ивы. Воспитанник академии сине-бело-голубых, игравший за молодежку, продолжит карьеру в новом клубе. Уже 27 февраля и 3 марта команды встретятся в чемпионате и Кубке России, но футболист вряд ли выйдет на поле против бывших партнеров.

Герман Ива родился в Петербурге 18 августа 2007 года. В академию "Зенита" попал в 2016-м. В сезоне-2025 Молодежной футбольной лиги провел 14 матчей, забил один гол и отдал две передачи.

Ранее через "Балтику" прошли экс-зенитовцы Данил Козлов и Владислав Саусь. Ближайшие игры: 27 февраля "Зенит" примет "Балтику" на "Газпром Арене" в 19:30, 3 марта ответный кубковый матч в Калининграде в 20:00.

Фото: Piter.tv