  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Воспитанник детского сада попал в реанимацию после ДТП в Тихвине
Сегодня, 8:38
70
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Воспитанник детского сада попал в реанимацию после ДТП в Тихвине

0 0

Наехавший на ребёнка 27-летний водитель задержан.

Вечером четверга, 15 июня, у дома №21 по улице Пролетарской Диктатуры в Тихвине произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 27-летний водитель, управляя ВАЗ, при движении задним ходом наехал на семилетнего воспитанника детского сада.

В результате аварии мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга,  сочетанной травмой, ушибами и ссадинами головы, разрывом рёберно-позвоночного сочлененным 12 ребра с права, переломом левой седалищный кости, закрытым переломом 3-го позвонка со смешением осколков, закрытым переломом ключицы, закрытым переломом обеих бедренных костей, помещён в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Водитель ВАЗ в 2022-2023 года к административной ответственности привлекался 7 раз: его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что Lada сбила перебегавшего дорогу первоклассника в Шушарах.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии