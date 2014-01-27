Воспитанник детского сада попал в реанимацию после ДТП в Тихвине

Наехавший на ребёнка 27-летний водитель задержан.

Вечером четверга, 15 июня, у дома №21 по улице Пролетарской Диктатуры в Тихвине произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 27-летний водитель, управляя ВАЗ, при движении задним ходом наехал на семилетнего воспитанника детского сада.

В результате аварии мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, сочетанной травмой, ушибами и ссадинами головы, разрывом рёберно-позвоночного сочлененным 12 ребра с права, переломом левой седалищный кости, закрытым переломом 3-го позвонка со смешением осколков, закрытым переломом ключицы, закрытым переломом обеих бедренных костей, помещён в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Водитель ВАЗ в 2022-2023 года к административной ответственности привлекался 7 раз: его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что Lada сбила перебегавшего дорогу первоклассника в Шушарах.

Фото: Piter.TV