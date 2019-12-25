Lada сбила перебегавшего дорогу первоклассника в Шушарах

Мальчик был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки в средней степени тяжести.

В четверг, 15 июня, на Изборской улице в посёлке Шушары произошло ДТП, после которого был госпитализирован восьмилетний мальчик. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 41-летний водитель, управляя личным Lada Vesta, двигаясь от улицы Северной в сторону улицы Изборской, вне зоны пешеходного перехода наехал на первоклассника, перебегавшего проезжую часть справа налево.

В результате мальчик был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки в средней степени тяжести. На момент ДТП ребёнок находился без сопровождения взрослых.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе велосипедист сбил 9-летнего ребёнка и влетел в автобус.

Фото: Piter.TV