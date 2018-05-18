Восьмилетнего ребенка укусила гадюка на берегу Финского залива

За жизнь ребенка борются медики.

Восьмилетний мальчик попал в реанимацию первой детской больницы утром 19 июня, сообщила "Фонтанка".

Ребенок гулял с бабушкой по берегу Финского залива в районе Балтийского бульвара. Родные рассказали, что мальчик хотел что-то поднять с земли, когда из-за камня выпрыгнула змея и укусила за палец. Ребенку стало плохо очень быстро, в больницу его доставили в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь мальчика в реанимации.

Кандидат биологических наук Павел Глазков отметил, что змеи выползают на асфальт, камни и горячий песок, чтобы погреться, поэтому с приходом жары необходимо быть вдвойне внимательным и осмотрительным: нападения гадюк в городе и области участились. Также змеи нападают и в лесу.

Укус гадюки может стать фатальным для ребенка и аллергика. При укусе нужно срочно вызвать скорую помощь, обработать рану перекисью, выпить антигистаминное средство и попытаться отсосать яд (во рту не должно быть повреждений, из-за того, что у гадюк короткие зубы, около половины яда можно удалить). Также важно забыть о панике: сердцебиение учащается, и кровь быстрее разносит яд по телу.

Ранее мы писали, что змея целиком проглотила геккона и попала на видео.

Фото: Piter.TV