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Восьмилетнего петербуржца, который пропал в выходные, нашли волонтёры
Сегодня, 16:13
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Восьмилетнего петербуржца, который пропал в выходные, нашли волонтёры

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Волонтеры распространяли листовки с ориентировками на "потеряшку".

Стало известно, что восьмилетнего петербуржца нашли волонтеры "ЛизаАлерт". Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в официальной группе поискового отряда в социальной сети "Вконтакте". 

Накануне вечером, 14 августа, начали распространять информацию о пропаже ребенка. Известно, что школьника нашли довольно быстро, при этом обстоятельства поиска не разглашаются. Волонтеры распространяли листовки с ориентировками на "потеряшку".

Сейчас с мальчиком все в порядке, его передали родителям. 

Ранее мы писали, что прощание с 14-летним хоккеистом, погибшим от удара шайбы, прошло в Петербурге. Отпевание спортсмена пройдёт в церкви Смоленской иконы Божией Матери, а похороны состоятся на Смоленском кладбище.

Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: волонтеры, лизаалерт спб, пропал, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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