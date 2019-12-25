Восьмиклассника избили и ограбили на Бульваре Красных Зорь

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию поступило сообщение.
Мужчина рассказал, что его пасынка избили и ограбили на улице. Известно, что мальчик учится в восьмом классе.
Школьника доставили в больницу с гематомами и ушибами. После оказания медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение.
Ограбление произошло у дома №6 по ул. Бульвар Красных Зорь. К подростку подошёл неизвестный, избил, после чего забрал куртку пострадавшего и мобильный телефон. Материальный ущерб составил 5000 рублей.
Полиция задержала подозреваемых в преступлении. Среди них студент 1-ого курса, а также двое школьников.
Похищенное частично изъято.
Ранее мы сообщили, что подросток покалечился во время селфи на "Красном Треугольнике".
Фото: Pixabay
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