Он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Подросток покалечился, делая селфи на территории бывшей фабрики "Красный Треугольник". Об этом стало известно Piter.TV.

По имеющейся информации, 15-летнего подростка накануне около шести вечера забрали в больницу из квартиры на набережной Обводного канала. У юноши диагностировали катотравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей. Он находится в тяжелом состоянии.

Сам подросток рассказал, что в этот же день около 15:30 он пытался сделать селфи на 4-ом этаже заброшенного завода "Красный треугольник". Во время фотографирования под ним проломились доски, и он упал с высоты 4-го этажа. До дома дошел самостоятельно.

Как передовой завод "Красный треугольник" превратился в Бермудский треугольник Петербурга.

Фото: Piter.TV